Энди Робертсон: знаем, как тяжело будет с "Тоттенхэмом" в финале Лиги чемпионов

В финале Лиги чемпионов "Ливерпуль" на поле стадиона "Ванда Метрополитано" в Мадриде сыграет с "Тоттенхэмом". Левый защитник "красных" Энди Робертсон поделился ожиданиями от предстоящего противостояния с лондонской командой.

"Мы в финале. Осталось сделать последний шаг, который мы не сделали в прошлом сезоне, –приводит слова Роберсона пресс-служба УЕФА. – Сделаем – будет чертовски хороший сезон. Мы знаем, как тяжело будет играть с "Тоттенхэмом".

Робертсона поддержал его одноклубник, Трент Александер-Арнолд, который заявил: "Хорошо, что две английские команды играют в финале Лиги чемпионов. Мы знаем друг друга, мы их дважды победили в этом сезоне, это дает нам определенную уверенность. И у них, и у нас есть уверенность от последних матчей в Лиге чемпионов. И они, и мы делали невероятные камбэки. Поэтому я не сомневаюсь, что получится хороший матч".

Напомним, матч состоится в воскресенье, 1 июня и начнется в 22:00 по московскому времени.