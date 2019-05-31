Суд частично удовлетворил иск зоозащитников о выпуске косаток и белух из "китовой тюрьмы"

Южно-Сахалинский городской суд в пятницу частично удовлетворил иск зоозащитников о выпуске косаток и белух из "китовой тюрьмы" в Приморье, признав, что животные были выловлены незаконно, но изъять их у отливщиков нельзя, передает "Интерфакс".

Как пояснила агентству адвокат зоозащитников Наталия Лисицына, суд признал незаконными приказы Росрыболовства, которыми распределены квоты на отлов косаток и белух. В требовании к Росприроднадзору об изъятии животных из незаконного владения и возвращении в естественную среду обитания суд отказал. Причины этого решения будут известны 5 июня, когда будет мотивированное решение суда. Зоозащитники из "Экологической вахты Сахалина" планируют обжаловать это решение.

Однако представители отловщиков заявили, что безвозмездное изъятие косаток и белух невозможно, "так как компании получили разрешение госорганов на их вылов, соответственно и право собственности на выловленных животных".

Как сообщалось, на прошлой неделе Южно-Сахалинский городской суд приступил к рассмотрению иска региональной общественной организации (РОО) "Экологическая вахта Сахалина", оспаривающей решения Росрыболовства по выделению в 2018 году квот на вылов косаток и белух, а также бездействие Росприроднадзора в принятии решения о безвозмездном изъятии животных из китовой тюрьмы в бухте Средней в Приморском крае и выпуске их в среду обитания.

В 2018 году в Охотском море выловлено более сотни косаток и белух для продажи в китайские океанариумы. Их поместили в вольеры бухты Средняя в районе города Находка в Приморье, которую впоследствии назвали "китовой тюрьмой". После вмешательства общественности, Генпрокуратуры и Следственного комитета РФ выяснилось, что животные выловлены с многочисленными нарушениями закона. Возбуждены уголовные и административные дела. В настоящее время идет подготовка выпуску китов.