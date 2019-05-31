Опубликовано видео с места, где электричка сбила трех человек в Москве

Один человек погиб, двое получили травмы на железнодорожной платформе Электрозаводская в Москве — мужчин сбила электричка. Место ЧП сняли на видео.

Трагический инцидент произошел около 08:15 утра 31 мая, когда трое безбилетников пытались пробраться на станцию, перемахнув через ограждение. Когда они перебегали пути, их сбила электричка.

Один пострадавший скончался на месте, еще один был доставлен в больницу, о его состоянии ничего не сообщается. Шедший третьим отделался незначительными травмами и после осмотра медиками отправился на работу.

Инцидент привел к задержке нескольких электричек.