Премьер Малайзии сомневается в выводах следствия о крушении "Боинга"

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад сомневается в выводах расследования крушения Boeing 777 под Донецком.

Выступая на пресс-конференции в Токио, премьер-министр Малайзии заявил, что изучение обстоятельств трагедии сконцентрировано на том, чтобы обвинить в случившемся Россию. Он подчеркнул, что нужны для этого веские доказательства.

Политик заявил, что согласен с выводами расследования Нидерландов, но лишь в той части, где указано, что самолет был сбит ракетой, произведенной в России. Но этого недостаточно для обвинений Москвы, передает ТАСС.

"Это могло быть сделано ополченцами на Украине, это могло сделать украинское правительство, потому что у них тоже есть такие же ракеты", — добавил Махатхир Мохамад.

Также он напомнил, что Малайзия по непонятным причинам не была допущена к исследованию бортовых самописцев. По его мнению, расследование с самого начала было слишком политизировано.

17 июля 2014 года пассажирский Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines летел из Амстердама в Куала-Лумпур. Он был сбит ракетой в небе над Донецкой областью Украины. На борту находились 298 человек, все они погибли. Следствие утверждает, что самолет был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Россия категорически отвергает все обвинения в причастности к авиакатастрофе.