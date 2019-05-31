Дома и самолеты братьев Ананьевых арестованы

Арбитражный суд Москвы арестовал имущество братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых, бывших бенефициаров Промсвязьбанка, передает РИА Новости.

Иск подал Промсвязьбанк, ответчиками указаны 12 физических лиц, среди которых Ананьевы, и нидерландская компания Promsvyaz Capital B.V., через которую братья контролировали банк.

А Алексея Ананьева арестовали 12 участков, 7 зданий и квартир, 7 картин советских художников, 5 автомобилей, деньги на счетах в трех банках и доли в компании. У Дмитрия Ананьева арестованы 3 участка, 2 квартиры, 4 машины, доли в компаниях, квартирах и помещениях, а также денежные суда. Кроме того, суд арестовал два самолета Bombardier Challenger 650.

Арестовано имущество и других ответчиков.

Промсвязьбанк предоставил суду ряд сделок, благодаря которым ответчики отчуждали принадлежащее им имущество в пользу своих родственников и других лиц, поэтому суд решил принять обеспечительные меры.

С конца 2017 года Промсвязьбанк проходил процедуру санации. В данный момент единственный акционер банка – Росимущество.