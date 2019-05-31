В России могут запретить курить кальяны в барах

Минздрав РФ предложил запретить кальяны в барах, в том числе бестабачные.

Как передает телеканал "Россия 24", в ведомстве отметили, что они вредны для здоровья как посетителей, так и сотрудников, поневоле вдыхающих дым.

Отмечается, что само устройство создаёт благоприятную среду для размножения бактерий и может способствовать распространению инфекционных заболеваний, таких как туберкулез. А если верить научным исследованиям, курение кальяна приводит ещё к развитию сердечно-сосудистых болезней и даже онкологии.