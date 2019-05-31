Семьям пострадавших в ЧП на батуте детей выплатят по 400 тысяч рублей

Минсоцзащиты Бурятии выплатит из резервного фонда правительства региона компенсации в размере 400 тысяч рублей семьям, чьи дети получили травмы при опрокидывании батута в Улан-Удэ. Соответствующее распоряжение дал глава республики Алексей Цыденов. Деньги уже перечислили в банки. Их получат пять семей, сообщает ГТРК "Бурятия".

"Минсоцзащиты Республики Бурятия необходимо произвести выплату компенсаций в размере по 400 тысяч рублей гражданам, пострадавшим в результате ЧП 30 мая в городе Улан-Удэ, или их законным представителям", — говорится в распоряжении.

Напомним, инцидент произошел в Улан-Удэ накануне. В результате порывов ветра игровой батут у Дома торговли опрокинулся. В связи с чем пострадали пятеро детей. Четверо из них все еще остаются в реанимационном отделении детской клинической больницы. Все они сейчас находятся в тяжелом состоянии. Еще одного ребенка доставили в травматологическое отделение с ушибами.