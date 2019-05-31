Песков рассказал, как формируются рейтинги Путина

Рейтинг президента России Владимира Путина формируется благодаря его работе, а социология нередко ошибается, однако Кремль высоко ценит профессионализм специалистов в этой сфере, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет разных рейтингов у президента, у президента один рейтинг, формирующийся по результатам того, как люди оценивают его работу. Все остальное, методики работы социологических служб — это уже вторично", — заявил Песков.

Представитель Кремля отметил, что появилось очень много разных рейтингов, "эта тема на слуху". Он предположил, что это может быть связано с приближающейся "Прямой линией" президента, передает РИА Новости.

"Мы, конечно, внимательно отслеживаем разные данные, зачастую они полностью противоречат тому, что мы получаем потом в реальности от граждан, такое бывает очень часто", — добавил пресс-секретарь российского лидера.

Песков напомнил, что принимал участие в подготовке президента к более чем 15 "Прямым линиям".

"Очень часто социология ошибается в этом плане, такое бывает. Все равно много вопросов остается. Все эти рассуждения насчет одобрения и доверия: если смотреть на цифры, получается, что можно одобрять, но не доверять или доверять, но не одобрять. Поэтому здесь определенные нюансы остаются, но в целом люди работают, мы следим за результатами их работы", — заключил Песков.