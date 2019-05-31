Экс-ученица Тутберидзе Цурская завершила карьеру фигуристки в 17 лет

Российская фигуристка, бывшая ученица Этери Тутберидзе Полина Цурская объявила о завершении карьеры в возрасте 17 лет. Девушка отказалась от фигурного катания в пользу образования.

"Все имеет свойство заканчиваться...вот и моя жизнь в фигурном катании подошла к концу. Не хочется много писать, но это обдуманное решение, и я думаю оно верное, – написала Цурская в социальной сети Instagram. – В жизни перед нами часто встает сложный выбор, и я его сделала в сторону учебы".

Спортсменка выразила слова благодарности каждому, кто был рядом с ней и вложил в нее силы, душу и знания, а также поблагодарила болельщиков, которые поддерживали ее, несмотря ни на что.

Напомним, до 2018 года Цурская пять лет тренировалась в группе Тутберидзе, после чего перешла в ЦСКА к Елене Буяновой. Ее лучшими результатами в карьере стали победы в финале юниорского Гран-при в 2015 году и на Юношеских Олимпийских играх в 2016 году.