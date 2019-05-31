Вологда выбрана местом проведения "Диалога Форт-Росс"

Вологда выбрана местом проведения конференции "Диалог Форт-Росс – встречи в России". Она состоится 2-4 июня. Об этом сообщает ГТРК "Вологда".

В рамках мероприятия пройдут встречи российских и американских бизнесменов, дипломатов, ученых. Круг тем, которые обсудят собравшиеся, касается гуманитарного и политического сотрудничества двух стран. Эксперты затронут ряд актуальных экономических вопросов.

Центральным местом встречи станет выставочный комплекс "Русский Дом". Гостям конференции предложат познакомиться с народными промыслами, расскажут об оригинальных местных рецептах.

Первая подобная встреча состоялась в 2017 году. В прошлом году местом проведения конференции был Великий Новгород. Вологда выбрана неслучайно. Как рассказали организаторы, именно житель города Тотьма Вологодской области около двух веков назад покорил Северную Америку. Тогда же в Калифорнии появилась крепость Росс, ставшая первым русским поселением.