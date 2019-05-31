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31 мая 201913:12

Бориса Хвошнянского от участи микроба спас мерзавец Доктор Фауст

В "Судьбе человека" актер Борис Хвошнянский рассказывает, как сбежал из армии в самоволку, чтобы поступить в театральный вуз. Это была уже вторая попытка связать жизнь с артистической средой: первая попытка поступить в ЛГИТМиК провалилась, но вторая оказалась успешной.

Дослужив в армии, он окунулся в студенческую жизнь и тогда же без памяти влюбился в ослепительную красавицу Ольгу.

Правда, близкие отношения между ними начались уже после выпуска из института, когда оба были приняты в театр "Время".

Четыре года они проверяли свои чувства, прежде чем пожениться, а в 1998 году у них родился сын Марк.

Однако через семь лет после свадьбы семья распалась.

Возможно, именно этот болезненный разрыв мешает Борису сделать предложение своей любимой женщине – актрисе Юлии Шариковой, с которой он познакомился на съемках фильма "Танцор".

Вместе они уже десять лет, у них подрастают дочь Соня и сын Сеня, но официально оформить отношения с ней мешает страх после первого рухнувшего брака, признается актер.

В программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" Хвошнянский также рассказывает, что после окончания театрального долгое время ему предлагали столь маленькие и незначительные роли, что он был "как микроб".

– настолько маленькие и незаметные роли ему предлагали.

Все изменилось, когда Борис сыграл меззавца по кличке Доктор Фауст в сериале "Агент национальной безопасности".

После этого фильма Хвошнянского полюбили и зрители, и режиссеры.

Актер, наконец, стал получать большие роли. А когда на экраны вышел сериал "Опера. Хроники убойного отдела", то известность его стала всероссийской.

Однако в этот же период жизни дала трещину его семейная жизнь.

Почему Борис расстался с Ольгой, и кто первым заговорил о разводе? За что актер едва не угодил в тюрьму в Германии? Почему не делает предложение Юлии и о чем он сожалеет?

Об этом – разговор Бориса Хвошнянского с Борисом Корчевниковым в программе "Судьба человека" на телеканале "Россия 1".

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