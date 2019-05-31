Водитель легковушки погиб, вылетев в лоб фуре в Башкирии. Видео

Регистратор, установленный в кабине грузовика, запечатлел момент аварии с летальным исходом, произошедшей в минувшей четверг,30 мая, на трассе Уфа – Иглино — Красная горка – Павловка в Нуримановском районе Башкирии.

Автомобиль Volkswagen Polo выехал на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулся с фурой Scania, водитель которой заметил легковушку и пытался затормозить, однако ему не хватило времени, чтобы сбросить скорость.

Как сообщает пресс-служба региональной полиции, 54-летний мужчина, находившийся за рулем Volkswagen, погиб на месте ДТП до приезда скорой помощи.