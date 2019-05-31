Главный тренер сборной Германии Лев госпитализирован из-за проблем со здоровьем

Главный тренер сборной Германии по футболу Йоахим Лев из-за выявленных проблем со здоровьем, вызванных спортивной травмой, госпитализирован в стационар университетской больницы во Фрайбурге.

Жизни и здоровью немецкого специалиста, отпраздновавшего в феврале 59-летие, ничего не угрожает, однако врачи порекомендовали ему покой. Как сообщает SPORT1.de, Лев получил травму во время тренировки национальной команды, в связи с чем у него возникли проблемы с кровообращением.

Таким образом, в двух предстоящих матчах сборной Германии в рамках отбора Евро-2020 тренера заменит его помощник Маркус Сорг. Немцы сыграют 8 июня с Белоруссией и 11 июня – с Эстонией.

Напомним, Лев возглавил сборную Германии летом 2006 года. Под его руководством немецкие футболисты одержали 112 побед, потерпели 29 поражений и 32 раза сыграли вничью.