Курсанта, готовившего теракт в казарме, отправили на принудительное лечение

Курсанта Военно-космической академии имени Можайского Вадима Осипова, обвиняемого в подготовке теракта в казарме, отправили на принудительное лечение.

Как сообщает РИА Новости, Московский окружной военный суд признал его невменяемым и освободил его от уголовной ответственности​​​.

Осипов был задержан в апреле 2017 года по подозрению в подготовке теракта. По данным следствия, курсант готовил захват казармы, взрыв и массовый расстрел военных. Он планировал взорвать в людном месте в Санкт-Петербурге тележку с мороженым. Причем он пытался найти себе сообщников среди других курсантов. На суде свою вину Осипов отрицал. Позже врачи обнаружили у него шизофрению.