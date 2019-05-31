Власти Екатеринбурга назвали пять площадок, где могут построить храм

Власти Екатеринбурга представили список из пяти площадок для возможного строительства храма Святой Екатерины.

Сбор предложений по вариантам площадок был завершен 30 мая, граждане прислали около 10 тысяч обращений. Было выделено 60 площадок, в итоге экспертный совет архитекторов сформировал шорт-лист из самых популярных вариантов.

В пятерку площадок вошла территория на набережной реки Исеть за Макаровским мостом, площадка напротив стадиона "Екатеринбург-арена", сквер на Октябрьской площади – при условии, что масштабы храма уменьшат, площадка Ново-Тихвенского монастыря в Зеленой роще и пустырь на пересечении улиц Фурманова-Белинского.

С 13 мая в Екатеринбурге проходили несогласованные акции – горожане протестовали против строительства собора Святой Екатерины в сквере на Октябрьской площади. 16 мая президент России Владимир Путин высказался за проведение опроса по поводу места для храма.