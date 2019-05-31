Сгорела квартира - страдает весь дом: на что надеяться погорельцам в Солнечногорске?

Практически в пещерных условиях — без воды, электричества и газа — вынуждены существовать несколько семей из Солнечногорска. После пожара в одной из квартир их дом едва ли можно назвать пригодным для проживания. При этом, как утверждают чиновники, от расселения и денежной компенсации люди отказались. Вот только сами жильцы говорят, что переезда им не предлагали.

- Здесь все горело, все просто горело!

Широкими шагами Наталье приходится пробираться домой. А как еще, если между первым и вторым этажом — настоящая пропасть? Сгорела бесхозная квартира снизу. Все остальное пожарным удалось спасти, но жить в этом доме все равно невозможно.

Здесь еще чувствуется резкий запах гари. Обугленные стены, разбитые окна — это все последствия пожара. А мокрые потеки на фасаде — следы его тушения. И если бы проблема была только эстетического характера — но нет. Вместе с домом залило и проводку, и теперь электричество здесь полностью отключено.

Недоступны и остальные коммуникации. Воды в кране нет, подачи газа тоже. Жильцы оказались отрезаны от всех привычных удобств. Выживают, как могут: обед — у соседей или в придорожном кафе. Банные процедуры — из ведер.

Проводить капитальный ремонт в доме с вековой историей власти города отказываются. Сейчас владельцам квартир предлагают проводить все работы за свой счет. Второй вариант — съезжать в съемное жилье. Тогда дом признают аварийным и, возможно, лет через шесть людям выдадут новые квартиры.

"У людей есть другое жилье, поэтому они изъявили желание ожидать наших действий по включению в программу переселения. Также они все письменно отказались от предоставления маневренного фонда", — говорит заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктор Воробьев.

О такой щедрости от администрации, уверяют жильцы, и не слышали.

- У меня это единственное жилье, пойти некуда. Я что — снимать должен за деньги?

- Пообещали, что до понедельника нас поселят всех в гостиницу за счет администрации. В итоге все молча развернулись и уехали.

- Сказали: напишите заявление о том, что вы согласны переехать за свой счет.

Сгорела только одна квартира на первом этаже, но к счастью ли это, однозначного ответа нет. Если бы дом сгорел дотла, шансов на помощь со стороны государства было бы больше. Уцелевшая жилплощадь приватизирована жильцами, и, согласно Жилищному кодексу, ответственность за нее несут только владельцы.

Дождутся ли люди помощи, непонятно. Они остались один на один со своей проблемой. И пока одни жертвы пожара пытаются ее решить, семья Помозовых ждет пополнения. И тут встает еще один вопрос: как рожать, если в таких условиях прокормить даже одного ребенка трудно?

- Чего тебе сейчас хочется больше всего?

- Не знаю. Супа, котлеток — всего!