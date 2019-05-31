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31 мая 201913:49

Разработчики генплана Воронежа хотят отказаться от метро в пользу трамвая

ГТРК "Воронеж"

Эксперты научно-исследовательского и проектного института Генерального плана города Москвы, занимающиеся разработкой генплана Воронежа на 2021-2041 годы, предложили отказаться от метро и вернуть трамвай. По мнению специалистов, этот вид транспорта является более востребованным и компактным, и, соответсвенно, окупит себя со стопроцентной вероятностью, передает ГТРК "Воронеж".

"Во всех европейских городах используют именно трамваи, он позволяют перемещаться по городу с достаточной автономностью. Метрополитен имеет высокую пропускную способность, следовательно, нагрузка тоже должна быть большой. При условии, что Воронеж является городом-миллионником, услугами метро должны ежедневно пользоваться около 500 тысяч человек. Однако такая востребованность невозможна. Вероятнее всего, вагоны будут ходить с интервалом в 15 минут, и в них будет не больше трех пассажиров. Поэтому создание метрополитена в Воронеже вряд ли окупится. А если речь о государственно-частном партнёрстве, то даже возможны убытки", – пояснил глава архитектурно-планировочного объединения территориального развития института Александр Котенков.

При условии создания в Воронеже трамвайной сети, ее ветки будут проходить приблизительно по тем же маршрутам, что и в советские годы. "Нам кажется, что нет ничего зазорного в том, чтобы использовать правильно принятые решения", – прокомментировал Александр Котенков.

Напомним, проект воронежского метро обсуждают еще с 2017 года. Тогда японские инженеры представили проект городского метрополитена, предварительно оценив первую очередь строительства в миллиард евро. С тех пор споры о целесообразности такой идеи не утихают. К примеру, общественники Воронежа заявляют, что городу не нужно метро.

Какой вид легкорельсового транспорта выберут городские и региональные  власти, определят по итогам работы над генпланом Воронежа.

Текст: ГТРК "Воронеж"

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