Савченко обвинила Порошенко в подрыве арсенала в Балаклее

Экс-президент Украины Петр Порошенко лично отдал приказ взорвать арсенал в городе Балаклея Харьковской области, заявила депутат Верховной рады Надежда Савченко.

Как сообщалось, пожар на складе боеприпасов вспыхнул в марте 2017 года. Тогда погиб один человек, еще пятеро пострадали. Савченко утверждает, что находилась в Балаклее в тот момент, когда начались взрывы, и смогла пообщаться с очевидцами произошедшего, передает телеканал "Россия 24".

"На самом деле, подрыв был изнутри, произведено это было военнослужащими ВСУ "Сармат" (21-й отдельный мотопехотный батальон). Об этом знает главный военный прокурор Украины Матиос, об этом знает генпрокурор Юрий Луценко, потому что это было сделано по личному приказу Порошенко", — заявила Савченко.

Причиной происшествия называли диверсию, но представители оппозиции предположили, что пожар мог быть устроен для сокрытия многочисленных хищений вооружения.

Наказание за взрывы на складах боеприпасов на Украине понесли 75 человек.