31 мая 201913:45
В Москве прошел фестиваль польских фильмов "Висла"
В Москве завершился 12-й фестиваль польских фильмов "Висла".
Гран-при получил фильм "Тихая ночь" Петра Домалевского за "точность характеров и правдивую историю". Он же удостоился приза зрительских симпатий.
Второй приз получил фильм "Как кошка с собакой" Януша Кондратюка за "любовь к людям и деликатность высказывания". Третий приз был присужден фильму "Помилование" Яна Якуба Кольского за "осмысление сложного времени через глубоко личную историю". Специальный диплом жюри получил фильм "Нина" Ольги Хайдас за "искреннее волнение автора и визуальный талант".
После Москвы фестиваль "Висла" отправился в кинопутешествие по России.
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