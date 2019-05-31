Федор Чалов – лучший игрок российской премьер-лиги сезона-2018/19

Нападающий московского ЦСКА Федор Чалов признан болельщиками лучшим футболистом российской премьер-лиги в сезоне-2018/2019. В голосовании 21-летний форвард опередил двух игроков "Зенита" Артема Дзюбу и Сердара Азмуна.

Всего в голосовании приняли участие 108 654 человека.Чалов по итогам опроса в социальной сети "Вконтакте" набрал 41% голосов – 44 710 пользователей. Вторым в голосовании стал Дзюба – 27% (29576 голосов), а замкнул тройку лидеров Азмун – 27% (10817).

💥 Фёдор Чалов — лучший игрок #РПЛ сезона 2018/19 по версии пользователей «ВКонтакте»!



⚽ Нападающий @pfc_cska набрал 41% голосов, за него проголосовало 44 710 человек.



📊 В прошедшем сезоне он забил 15 голов и отдал 7 голевых передач. #ИгрокСезона #ЦСКА #Чалов pic.twitter.com/Xb5HY5xt6x — Российская Премьер-Лига (@rfpl) 31 мая 2019 г.

Форвард армейцев в завершившемся сезоне принял участие во всех 30 играх в чемпионате, забил 15 мячей и отдал семь результативных передач. Помимо этого, Чалов был признан лучшим игроком месяца в октябре и мае.