Лукашенко не хочет оставлять преемнику действующую в Белоруссии конституцию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о возможности принятия новой Конституции уже в ближайшее время.

Как передает "Интерфакс", такое заявление он сделал во время встрече с руководителями конституционных судов иностранных государств.

По словам Лукашенко, основной закон страны начинает отставать от реалий современности, и он попросил сотрудников Конституционного суда внести свои предложения, которые затем они вместе обсудят.

В апреле этого года глава Белоруссии проинформировал общественность, что хочет усилить полномочия других ветвей власти и передать своему преемнику измененную конституцию.

В частности, Лукашенко считает, что стране в будущем не будет нужна такая "сильная власть, какая у нас есть". Он подчеркнул, что думает не о себе, а о государстве, поскольку "навластвовался".