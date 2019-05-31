Календарное лето начнется комфортной погодой
В первый выходной день центральные и северо-западные области Европейской России окажутся во власти преимущественно сухого и не жаркого антициклона. А в воскресенье его сменит несущий грозовые дожди фронтальный раздел. Юг европейской части нашей страны в первые выходные лета останется во власти антициклона, с сухой и жаркой погодой, сообщает Центр погоды ФОБОС.
В Москве в субботу без осадков, после полудня в воскресенье местами прошумят короткие грозовые дожди. При этом температура воздуха составит ночью +12…+14°, днем в субботу +22…+24°, в воскресенье — +23…+25°.
В Санкт-Петербурге в субботу без осадков и +17…+19, в воскресенье не избежать дождей, а температура воздуха понизится до +15…+17°.
В Воронеже в выходные жарко, +27…+29°, но в послеполуденные часы пройдут грозовые дожди.
В Нижнем Новгороде пройдут кратковременные дожди, в субботу с грозами. Днем будет в субботу +24…+26°, в воскресенье +22…+24°.
В Симферополе небольшая облачность и без осадков, днем жарко — +32…+34°. Такие значения обещают обновление суточных рекордов максимальной температуры воздуха.
В Ростове-на-Дону осадков не ожидается, днем около +31…+33°.
В Краснодаре в выходные без осадков, днем воздух будет прогреваться до +31…+33°.
В Сочи дожди маловероятны, днем температура воздуха составит +27…+29°.
В выходные Урал будет находиться в теплой части циклона. Местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. В Екатеринбурге днем +21…+23°, в Челябинске температура воздуха составит +23…+25°.
В субботу над Западной Сибирью будет господствовать небольшой очаг повышенного атмосферного давления, и вероятность осадков будет невелика. А в воскресенье его потеснит фронтальный раздел, вызывая короткие дожди, местами переходящие в грозовое состояние. В такой ситуации в Новосибирске днем +19…+21° в Омске до +23…+25°.
Юг Дальнего Востока в субботу останется под влиянием атмосферный фронтов, и в регионе не избежать кратковременных дождей. В воскресенье за погоду региона примется наполненный более холодным воздухом антициклон, который прекратит осадки. Во Владивостоке в субботу в дневные часы ожидается +21…+23°, в воскресенье +17…+19°.
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