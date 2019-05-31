Каролина Плишкова потерпела поражение в третьем круге Roland Garros

Чешская теннисистка, вторая ракетка мира Каролина Плишкова в третьем круге Открытого чемпионата Франции в двух сетах за один час 27 минут проиграла представительнице Хорватии Петре Мартич со счетом 3:6, 3:6.

Чешка дважды подала навылет, допустила три двойных ошибки и реализовала два брейк-пойнта из восьми, а у хорватки, занимающей 31-е место в рейтинге WTA, один эйс, четыре двойные ошибки и пять реализованных брейков из 12.

Таким образом, Мартич вышла в 1/8 финала Roland Garros, где сыграет с победительницей противостояния Вероника Кудерметова (Россия, 68) — Кайа Канепи (Эстония, 88).