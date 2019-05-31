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Косово 40 минут назад
Власти Косова объявили Краснощекова персоной нон грата
Сотрудник Миссии ООН в Косове, российский дипломат Михаил Краснощеков объявлен персоной нон грата в непризнанной республике.
Премьер Косова Рамуш Харадинай заявил о том, что обратился в Министерство иностранных дел с просьбой объявить гражданина России Михаила Краснощенкова личностью нон грата. Основанием для этого стали конституционные и правовые полномочия.
"Сегодня было принято решение в отношении человека, который работает международным сотрудником в Организации Объединенных Наций и которому приказано покинуть территорию Республики Косово. Это решение вступило в силу сегодня", — об этом сообщил Харадинай на своей странице в Facebook.
По словам политика, такое решение принято из-за действий гражданина России против конституционного строя Косово, общечеловеческих ценностей, мира и стабильности. Харадинай призвал спецпредставителя генсека ООН в Косове Захира Танина соблюдать это решение.
28 мая спецназ Косова вторгся в северные муниципалитеты края. В ходе перестрелок двое сербов получили легкие ранения. Также полицейским спецназом арестованы 28 человек, среди них российский дипломат Михаил Краснощеков. Как сообщалось ранее, сотрудник Миссии ООН в Косове получил тяжелые травмы головы и лица. Сейчас Краснощеков находится в больнице.
В пятницу, 31 мая, российского дипломата посетили в военно-медицинской академии Белграда президент Сербии Александр Вучич и посол Российской Федерации Александр Чепурин.
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