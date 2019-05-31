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31 мая 201914:32

Представитель Бекмамбетова обвинил в "болезни" режиссера желтую прессу

Global Look Press

Помощник Тимура Бекмамбетова Тимур Асадов в категоричной форме опроверг появившиеся ранее в ряде СМИ сообщения о том, что медики поставили знаменитому режиссеру страшный диагноз.

"Вообще никаких заболеваний нет", — уверенно заявил его представитель и добавил, что "информация о тяжелом заболевании — желтая пресса".

Асадов также рассказал, что "была история", когда Бекмамбетов пробыл в одной из московских больниц полдня на обследовании. Оно и подтвердило, что режиссер "абсолютно здоров", сообщает "Пятый канал".

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