Нужна помощь: Катю Белову спасет лекарство

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Сегодня мы рассказываем о шестилетней Кате Беловой из Ставропольского края.

У Кати нейрофиброматоз – генетическое заболевание, при котором формируются множественные доброкачественные опухоли. Большая опухоль растет рядом с почкой. Операцию врачи не могут провести из-за риска повредить нервы. Единственное, что может остановить рост опухоли, – препарат авегра (бевацизумаб). Капельница нужна каждые две недели, а за счет госбюджета выделили препарат всего на месяц. Дальше его должны покупать родители, но у семьи таких денег нет.

Из письма Романа Белова, папы Кати:

"Когда Кате было три года, правая ножка у нее стала немного короче левой. До этого дочка нормально ходила, никаких проблем не было. Ортопед прописал специальные ботинки и стельки, лечения не назначил. Но за год разница в длине ног увеличилась и достигла 1,5 см. В этот раз дочке сделали МРТ и обнаружили опухоль в поясничном отделе позвоночника, которая затрагивает нервные окончания. Мы поехали на дополнительное обследование в Санкт-Петербург, в Центр имени В.А. Алмазова. Там выяснилось, что у Кати нейрофиброматоз – тяжелое генетическое заболевание, при котором формируются множественные доброкачественные опухоли на коже и внутренних органах. Оперировать врачи не могут из-за риска повредить нервы. Однако большую тревогу вызывает то, что опухоль растет в сторону почки и может нарушить работу этого органа. И разница в длине ног продолжает увеличиваться – сегодня она составляет уже 4 см! Сейчас самое главное – остановить рост опухоли, для этого Кате назначили лечение препаратом авегра (бевацизумаб) – капельница каждые две недели. За счет госбюджета нам выделили препарат только на две процедуры. Я сам не могу купить бевацизумаб – зарплата у меня небольшая, в семье двое детей, жена в отпуске по уходу за младшим ребенком. Прошу, помогите!"

Для спасения Кати Беловой не хватает 621 600 руб.

Заведующая детским онкогематологическим отделением Краевой детской клинической больницы Галина Быкова (Ставрополь): "Кате необходима терапия препаратом авегра (бевацизумаб), которая поможет купировать рост опухоли в поясничном отделе, не допустить сдавления корешков спинного мозга, улучшить состояние девочки".

Внимание!

Цена лекарства на год 621 600 руб.

ПОМОЧЬ КАТЕ

Русфонд (Российский фонд помощи) создан осенью 1996 года для помощи авторам отчаянных писем в "Ъ". Проверив письма, мы размещаем их в "Ъ", на сайтах rusfond.ru, kommersant.ru, в эфире "Первого канала" и радио "Коммерсантъ FM", в социальных сетях Facebook, "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также в 172 печатных, телевизионных и интернет-СМИ в регионах РФ. За эти годы частные лица и компании пожертвовали в Русфонд 13,255 млрд руб. В 2019 году (на 30 мая) собрано 630 642 707 руб., помощь получили 670 детей. В 2017 году Русфонд вошел в реестр НКО – исполнителей общественно полезных услуг и получил благодарность Президента РФ за большой вклад в благотворительную деятельность. В ноябре 2018 года Русфонд выиграл президентский грант на издание интернет-журнала для потенциальных доноров костного мозга "Кровь5". Президент Русфонда Лев Амбиндер – лауреат Государственной премии РФ.

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