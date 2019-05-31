Порошенко возглавил свою переименованную партию

Экс-президент Украины Петр Порошенко избран председателем партии "Европейская солидарность".

Как передает ТАСС, данное решение было принято на съезде бывшей партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность", которая перед парламентскими выборов решила сменить имидж и слегка обновить кадровый состав.

Выступая на заседании, Порошенко поблагодарил соратников за оказанное доверие, заявив, что для него большая честь возглавить такую организацию.

Ранее он, проигравший президентские выборы Владимиру Зеленскому, заявил, что его партия обязательно примет участие 21 июля в досрочных выборах в Верховную раду 21 июля. По его мнению, партию ждет победа, поскольку в новом составе украинского парламента обязательно должна быть политическая сила, которая выступает за европейские ценности и против России.