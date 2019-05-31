Захват заложников в Цюрихе: погибли три человека
В швейцарском Цюрихе в квартире мужчина взял в заложники двух женщин и устроил стрельбу, в результате которой все трое скончались.
Трагический инцидент произошел утром в пятницу, 31 мая. 60-летний мужчина взял женщин в заложники и угрожал застрелить их. С ним установила контакт полиция, которая прибыла вместе со спецназом и командой для ведения переговоров на место происшествия. Территория была оцеплена. После трех часов переговоров мужчине предложили сдаться в течение десяти минут.
Как только полицейские услышали звуки стрельбы из квартиры, начался штурм жилого помещения. На месте были обнаружены три человека с тяжелыми огнестрельными ранениями. Были приняты реанимационные меры, но они не помогли спасти жизни людей, все трое скончались на месте, об этом сообщается на сайте полиции города.
Предполагаемое орудие убийства было изъято. В настоящее время прокуратура и полиция ведут расследование произошедшего. О мотивах преступника пока не сообщается. По данным полиции, мужчина являлся гражданином Швейцарии. Убитым женщинам было 34 и 38 лет.
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