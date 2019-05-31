На Гавайях туристов предупредили об опасности червей, поедающих мозг

В американском штате Гавайи у нескольких человек был обнаружен проникающий в мозг паразитический червь. В связи с этим департамент здравоохранения штата выпустил специальное предупреждение для туристов.

Как сообщает телеканал Sky News, личинки червей развиваются в улитках, которых обычно едят крысы. Однако зараженную улитку может употребить в пищу и человек, и тогда, проникнув в организм, черви начинают питаться тканями мозга.

Это, в свою очередь, приводит к эозинофильному менингиту – заболеванию, которое чревато тяжелыми осложнениями вплоть до летального исхода.

Такие предупреждения гавайских медиков последовали после того, как были зафиксированы три новых случая этого заболевания, передает РИА Новости.

В частности, один из туристов заразился после того, как съел слизняка "на спор", а двое других употребили в пищу немытые овощи и фрукты.

Ранее сообщалось, что австралиец умер через восемь лет после того, как съел слизня "на спор".