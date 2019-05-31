ЦСКА выкупил у "Уфы" Дивеева и подписал с ним пятилетний контракт

Московский ЦСКА заключил трансферное соглашение с "Уфой" о полноценном переходе Игоря Дивеева. Минувшей зимой армейцы арендовали 19-летнего защитника у уфимской команды.

Как сообщает пресс-служба ЦСКА, футболист подписал соглашение с московской командой, рассчитанное на пять лет. Подробности перехода не разглашаются. По данным авторитетного портала transfermarkt.de, "Уфа" выручила на продаже футболиста 1,5 миллиона евро.

Напомним, Дивеев после перехода в ЦСКА принял участие в десяти матчах российской премьер-лиги. Армейцы по итогам минувшего сезона заняли четвертое место в турнирной таблице и завоевали путевку в групповой этап Лиги Европы.