Грязью и кипятком: коммунальщики нанесли удар по частной клинике в Екатеринбурге. Видео

В Сети опубликованы кадры инцидента, произошедшего в Екатеринбурге, где в результате прорыва трубы был нанесен "удар" по медицинскому учреждению.

Известно, что в минувший четверг, 30 мая, коммунальщики проводили проверку коммуникаций. С целью поиска возможных протечек специалисты компании-эксплуатанта подали в трубы воду под большим давлением.

Судя по записи с камеры наблюдения, установленной в стоматологическом кабинете и съемке, сделанной очевидцем, изъян в коммуникациях был найден – фонтан из грязи и кипятка выбил окно и "проник" в помещение лечебного учреждения.

Как сообщают СМИ, в результате инцидента были затоплены несколько помещений клиники, находившееся там оборудование оказалось повреждено. Специальной комиссии предстоит определить нанесенный ущерб.