Глава Счетной палаты пытался спрятать дорогие часы, отчитываясь в Раде

Председатель Счетной палаты Украины Валерий Пацкан пришел на заседание Верховной рады с дорогими наручными часами. Увидев, что его снимает камера, чиновник попытался спрятать аксессуар.

На кадрах видно, как Пацкан то одергивал рукав пиджака, то прятал руки под стол. Затем он снял часы и передал своей сотруднице, чтобы та спрятала их в сумку. Подумав, депутат все же решил надеть часы обратно, сообщает "Россия 24".

Журналисты, снявшие эти действия, отмечают, что в декларации об имуществе Пацкана дорогие часы не указаны.