Минтруд: в России праздников меньше не станет

Праздничных и рабочих дней в 2020 году будет столько же, что и в 2019 году. С этим разъяснением выступил Минтруд России. Количество нерабочих праздничных дней установлено 112 статьей Трудового кодекса, отметила пресс-служба министерства труда и соцзащиты.

Поэтому, пояснили в министерстве, разговоры о том, что новогодние каникулы будут сокращены, некорректны. В Минтруде добавили, что при совпадении праздничного и выходного дней нерабочий день переносится на следующий рабочий день после праздничного. В ведомстве предложили следующий механизм переноса в 2020 году: поскольку суббота и воскресенье 4 и 5 января совпадающие с нерабочими праздничными днями, то их планируется перенести на 4 и 5 мая. Первые майские понедельник и вторник таким образом станут выходными днями.

Это позволит соблюсти статьи 110 Трудового кодекса Российской Федерации. По ней между двумя рабочими неделями должно быть не менее 42 часов непрерывного отдыха.

Россияне будут в 2020 году отдыхать так, пояснила вице-премьер Татьяна Голикова: с 1 по 8 января — на Новый год, с 22 по 24 февраля – на День защитника Отечества, на 8 Марта – с 7 по 9 марта, включая сам Международный женский день, с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая, включая День весны и труда и 75-годовщину Победы в Великой Отечественной войне, а также с 12 по 14 июня на День России и 4 ноября – в День народного единства.

30 и 31 декабря в 2017 году выпадали на субботу и воскресенье, поэтому они автоматически присоединились к новогодним каникулам следующего года. В 2018 году суббота 29 декабря была перенесена на понедельник 31 декабря. В 2019 году 30 и 31 декабря выпадают на понедельник и вторник. Поэтому никаких переносов не планируется. Это будут обычные рабочие будни.

Кроме того, наличие в календарном месяце нерабочих праздничных дней не является основанием для снижения заработной платы работникам, получающим оклад, добавили в Минтруде.