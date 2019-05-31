Российская армия представила новую автомобиль разведки

Новейшую машину технической разведки МТР-К представили на полигоне "Прудбой", где проходят сборы командиров материально-технических служб российской армии.

Боевая машина, сообщает Министерство обороны РФ, построена на базе бронированного полноприводного внедорожника. Он весит около 3 тонн и способен разгоняться до 100 километров в час. Топлива в баках хватает на 800 километров пути. Для самообороны на автомобиле установлен тяжелый пулемет "Корд".

Однако самое важное в новой машине – оборудование. Это датчики химического или радиационного заражения, система видеонаблюдения, прибор ночного видения и даже разведывательный беспилотник. Военные предполагают, что МТР-К будет перевозить группу технических специалистов, которые смогут быстро подъехать к поврежденным боевым машинам и оказать им помощь.