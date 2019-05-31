В индийской школе дети расплачиваются за учебу мусором

В одну из школ Индии бедные ученики берут с собой не только учебники и тетрадки, но и пластиковый мусор, которым "расплачиваются" за учебу.

Школа с подобной системой оплаты работает с 2016 года. Ее основали индийцы Мазин Мухтар и Пармита Сарма, чтобы дети из бедных семей могли позволить себе бесплатное обучение, сообщает Forbes. В качестве символической платы было придумано принимать отходы.

Индийцы ввели для учеников так называемый пластиковый сбор. Школьники должны приносить с собой чистый и сухой пластиковый мусор, который впоследствии отправляют в местный центр переработки пластика.

Основатели школы вспоминают, что раньше смрад от сжигания отходов не позволял им полноценно вести уроки. Они решили с этим бороться и создали проект, согласно которому ученики смогли бы платить за получаемые знания пластиковым мусором. Эту идею поддержали и взрослые, которые раньше отправляли детей работать на местную каменоломню, где они получали по 2,5 доллара в день. Учителя предложили школьникам еще одно интересное занятие — помогать обучать учеников младших классов, получая за это "внутреннюю валюту" школы, которую впоследствии можно потратить на еду и одежду.

Ранее для местных жителей считалось нормальным собирать отходы и сжигать их зимой, чтобы не замерзнуть. Но на деле такое занятие может обернуться серьезным вредом для здоровья, поскольку подобный мусор при сжигании выделяет токсичные испарения. Таким образом Мазин Мухтар и Пармита Сарма решили внести вклад не только в обучение детей, но и позаботиться об окружающей среде.

С момента открытия такой школы количество учащихся выросло с 20 до 110 человек. В ближайшее время педагоги хотят открыть еще 100 учебных заведений подобного плана.

Ранее сообщалось о том, какие законы в области охраны окружающей среды принимают различные страны.