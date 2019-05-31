Артем Дзюба будет капитаном сборной России на матчах отбора Евро-2020

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба будет капитаном сборной России на отборочных матчах чемпионата Европы по футболу 2020 года, об этом сообщил наставник российской команды Станислав Черчесов.

"Дзюба капитан, никаких изменений не было", – приводит слова Черчесова ТАСС.

Также наставник сборной России прокомментировал слухи о возможно переходе Дзюбы в клуб английской премьер-лиги: "для меня это ни хорошо, ни плохо, главное, чтобы футболист принял правильное решение и продолжал совершенствоваться. Мы не можем ни запретить, ни посоветовать, мы уважаем решение каждого из них, они достаточно умные ребята, чтобы принять правильное решение".

Напомним, в рамках отборочного раунда чемпионата Европы сборная России уступила Бельгии (1:3), обыграла Казахстан (4:0) и с тремя очками занимает второе место в группе I. В следующем матче турнира россияне 8 июня в Саранске сыграют с Сан-Марино, а 11 июня в Нижнем Новгороде встретятся с Кипром.