В Петербурге возмутились предложением кастрировать мужей бесплатно

Жители Петербурга возмутились рекламным объявлением ветклиники, которое появилось у станции метро "Улица Дыбенко". В нем приводятся расценки на кастрацию домашних животных с припиской: "Неверный муж бесплатно!"



После того, как это фото разлетелось по страничкам в соцсетях жителей Северной столицы, нашлись активисты, которые обратились в управление ФАС по Санкт-петербургу.

Пресс-секретарь ведомства Марина Нериновская на своей странице в "Фейсбуке" привела выдержку из обращения возмущенных петербуржцев.

В нем заявитель, в частности, говорит, что находит текст этой рекламы "оскорбительным и унижающим человеческое достоинство". Кроме того, данную фразу он расценивает как "сознательную дискриминацию по половому признаку с целью подрыва доверия между людьми".

Отмечается также, что на взгляд заявителя "данная реклама призывает к насилию и жестокости, а также подрывает основу семейных ценностей".

Представитель антимонопольного ведомства в комментарии РИА Новости сообщила, что поступившие на эту рекламу жалобы будут рассмотрены петербургским УФАС в установленные законом сроки.

Кроме того, по словам собеседницы агентства, жалобы горожан на это объявление перенаправят экспертам ассоциации маркетинговой индустрии "Рекламный совет" и специалистам городского комитета по печати и взаимодействию со СМИ.