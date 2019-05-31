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31 мая 201917:51 Анастасия Ефимова

Старт предвыборной кампании на Украине: политики соревнуются с Зеленским в артистизме

Старт предвыборной кампании на Украине: политики соревнуются с Зеленским в артистизме

Надежда Савченко обвинила Порошенко в трагедии на арсенале боеприпасов в Балаклее. Нардеп, которая сама сейчас под следствием по обвинению в подготовке теракта, утверждает, что склады были взорваны по личному приказу экс-президента. Тогда в марте 2017 года при пожаре на военном арсенале погиб один человек, еще пятеро пострадали. На обвинения Порошенко пока никак не отреагировал. Он занят выборами в Раду и новой партией "Европейская солидарность". Сегодня на съезде его выбрали лидером. А на сайте уже нынешнего президента Владимира Зеленского появилась стенограмма его встречи с депутатами, на которой он объявил о роспуске Рады. Правда, парламентарии возмущены тем, что вырезали из этого текста.

Ни в русской, ни в англоязычной версии сайта президента Украины этот документ почему-то не найти. Для тех же, кто читает на мове, пожалуйста. Стенограмма закрытой встречи Владимира Зеленского с депутатами Верховной рады Украины, где он им обещал неминуемый роспуск. А они ему жаловались, мол, нельзя так с ними. Олег Ляшко и вовсе негодовал на президентскую охрану. Говорил, что его якобы били и телефон забрать пытались. Впрочем, этим не ограничился.

"Я утверждаю, что это не полная стенограмма. Она цензурирована. Я внимательно ее прочитал. Я точно помню, и это подтвердят все, кто там был, я сказал Зеленскому: если вы будете нарушать Конституцию и законы Украины, за вами будут гоняться до конца жизни, как за Пиночетом", — подчеркивает несоответствие официальной стенограммы и происходящего на встрече депутат Рады Олег Ляшко.

Но пока Владимир Зеленский и сам готов устроить погоню на коррупционеров, которым украинский президент грозит неминуемым наказанием. Из уже испугавшихся — глава Счетной палаты. Он пришел на заседание Рады отчитаться. Ловкость рук и никакого мошенничества: раз — есть на запястье дорогие, брендовые часы, два — уже нет часов. Видимо, Валерий Пацкан решил перед депутатами не хвастаться. Потому что человек скромный.

"Владимир Александрович Зеленский, наверное, не самый талантливый в плане артистизма украинский политический деятель. Конечно, он в прошлом артист. Но дело в том, что теперь он в качестве политика имеет дело с такими артистами, которые обманывали собственное население много раз на выборах. И украинцы по-прежнему почему-то за них голосуют", — отмечает искусство украинского политического актерства политолог Иван Мезюхо.

Поддержка в бою Владимира Зеленского против коррупции пришла, откуда не ждали. От Надежды Савченко, которая заявила, что взрывы на военных складах летом 2017 года были ничем иным, как попыткой скрыть воровство украинских офицеров и чиновников. Причем попыткой, санкционированной лично президентом.

"На самом деле, подрыв был изнутри. Сделано это было военнослужащими ВСУ "Сармат". Об этом знает Матиос, об этом знает Луценко. Потому что это было сделано по личному приказу Порошенко", — утверждает нардеп Надежда Савченко.

Порыв Надежды Савченко следственные органы, правда, пока не оценили. И в качестве свидетеля допрашивать не торопятся. Может быть, потому, что она уже проходит обвиняемой по подозрению в подготовке теракта в зале заседаний украинского парламента. 31 мая суд объявил в заседаниях перерыв. Пока — до 19 июня. Потом, если повезет, еще немного. Так и до новых выборов дотянуть можно.

"Для нее — человека, по которому уголовные дела, в общем-то, не закрыты, — это способ получить депутатскую неприкосновенность, индульгенцию определенную. Для нее и для очень многих деятелей, которые сейчас рвутся в Верховную раду, это вопрос свободы, выживания. Так что — да, она, конечно, стремится и будет стремиться попасть в Верховную раду хоть чучелом, хоть тушкой", — поясняет политический обозреватель МИА "Россия сегодня" Владимир Корнилов.

Как ни парадоксально, но аналогично, судя по всему, размышляет и заклятый враг Савченко — Петр Порошенко. Это раньше в Верховной раде был целый блок его имени. Но если имя дискредитировано, нужно партию "переназвать". Теперь это ни больше, ни меньше, а "Европейская солидарность". Идеи старые. Лидеры — тоже.

"Я думаю, что очень хорошо, что все меняется. Меняется и наша "Европейская солидарность". К слову, я принял решение присоединиться к "Европейской солидарности". Сделаю это прямо сейчас! Вот мой партийный билет", — опять демонстрирует тягу к наглядным вещам председатель партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.

Избирателям Петр Порошенко обещает то же, что и раньше: вступить в ЕС и НАТО. Все для того, лишь бы за него проголосовали. Похоже, бывший президент Украины решил закусить удила. Пока же президент нынешний предпочитает просто — закусить. Шаурмой. Рацион, может, и не вполне европейский. Зато дешевый: в стране, где с каждым днем все серьезнее говорят о дефолте, это актуально, как никогда.

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