Россия запустит сразу два военных спутника в ближайшее время

Министерство обороны России планирует запустить сразу два модернизированных спутника связи "Меридиан-М" в 2019 году. Плюс заканчивается формирование группировки "Благовест", которая также отвечает за связь. Она будет состоять из четырех аппаратов, заявил глава военного ведомства Сергей Шойгу на коллегии в Минобороны. Появление новых спутников на орбите позволит расширить зону покрытия качественной связью, которая будет работать даже в Арктике, пишет агентство ТАСС.

Кроме того, скорость обмена информацией по спутниковым каналам должна увеличиться в два с половиной раза к 2025 году, сигнал станет безопаснее, надежнее и защищен от помех, добавил военачальник.

Что касается наземной связи, то количество новых систем в армии выросло до 68%, с 2013 года поступило 115 тысяч различных станций. Современное цифровое оборудование установили на 1,4 тысячах объектов Министерства обороны.

Сергей Шойгу остановился и на такой теме, как качество российских военных самолетов и вертолетов. За минувшие годы количество авиационных происшествий снизилось в два с половиной раза. Это связано с тем, что войска постоянно получают современную, качественную технику, а персонал, который с ней работает, лучше подготовлен, добавил министр.