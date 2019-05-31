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31 мая 201919:28

Столпотворение и паника в нью-йоркском метро: неизвестный бросил петарду в вагон

nypost.com

В Нью-Йорке неизвестный мужчина бросил в вагон метро петарду, взрыв которой вызвал панику и давку пассажиров. Также пострадал один человек. 

Утром в пятницу, 31 мая, в Twitter стали появляться посты, в которых сообщалось о случившемся. Одна пользователь написала, что "ничего не заставляет задуматься о собственной смерти в пятничный летний день". По словам девушки, многие в панике выбежали из вагона: кто-то потерял обувь, пролил кофе, забыл продукты.

Полиция Нью-Йорка прибыла на станцию метро на 14-й улице и 23-й улице, чтобы провести расследование появившихся сообщений о том, что кто-то бросил петарду в вагон. "Мы просим всех очевидцев инцидента связаться с полицией и предоставить информацию", — говорится в сообщении нью-йоркской полиции в аккаунте в Twitter.

Американское издание New York Post, ссылаясь на слова очевидцев, рассказало о страшной давке в метро Нью-Йорка. Сообщается о том, что испугавшиеся пассажиры кричали, паниковали и тем самым вызывали цепную реакцию у других.

В результате происшествия пострадал один человек. Он доставлен в местную больницу.

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