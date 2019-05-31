Орловские барабанщицы установили мировой рекорд на самое громкое крещендо

На днях в Санкт-Петербурге установили мировой рекорд на самое громкое и продолжительное крещендо. Своими впечатлениями поделились участницы ансамбля "Триумф" и его руководитель Инна Шевцова.

Студенческому ансамблю барабанщиц "Триумф" исполнилось три года, информирует ГТРК "Орел". За это время он уже успел стать популярным не только в Орле, но и в Санкт-Петербурге. Уже второй раз девушки прошли отбор и приняли участие в параде барабанщиков в северной столице. Претендентам разослали партитуры с произведениями, которые написали специально к параду. Их нужно было выучить и представить. И орловчанки с достоинством прошли этот отбор. Из 1300 участников для установки рекорда отобрали лишь 500.



Инна Шевцова, руководитель ансамбля барабанщиц, поделилась: «Я была так горда ими! Потому что были ансамбли, которые играли элементарные вещи, просто ритм отбивали. Наши играли все! И они — не музыканты, но они это сделали, они с этим справились. В финальной точке — мурашки по коже".



11 минут непрерывной барабанной дроби — это было нелегко, но, по мнению "триумфаторов", того стоило.



Ольга Шамрина, участница ансамбля барабанщиц "Триумф", отметила: "Руки в таком напряжении, а останавливаться нельзя — везде камеры, и если я остановлюсь, то будет некрасиво. И все 11 минут пришлось играть. Тяжело, если честно".



Высокие, красивые, с хорошим чувством ритма — в барабанщицы берут только тех, кто соответствует этим требованиям. Некоторые девушки барабан взяли в руки впервые, придя в "Триумф", а некоторых вполне можно назвать профессионалами.



Карина Еськова, участница ансамбля, рассказала: "Я всегда играла на барабанах в музыкальной школе, и в детстве играла в оркестре, поэтому я была рада, что в университете решили создать ансамбль барабанщиц. Это для меня очень интересно, потому что я люблю и танцевать и играть, а здесь это можно объединить".



Еще одно требование к претендентам – "чтобы костюмчик сидел". Кивера и мундиры от известного орловского дизайнера рассчитаны только на стройных, но сильных девушек, желательно с длинными волосами.



Елена Сосорева, участница ансамбля барабанщиц "Триумф", пояснет: "Барабан весит четыре килограмма, когда на поясе висит, то не тяжело. А вот почему нас кивера не падают? Есть секрет. Завязываем волосы в пучок и продеваем в отверстие в подкладке головного убора".



Костюмов — немало, а в студенческой среде текучка. После окончания вуза многие покинут ансамбль, поэтому здесь всегда рады новым претендентам, соответствующим требованиям и готовым выступать с триумфом.