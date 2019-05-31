Мугуруса не пустила Свитолину в 1/8 финала Rolan Garros

Украинская теннисистка, девятая ракетка мира Элина Свитолина в третьем круге Открытого чемпионата Франции в двух сетах за один час 29 минут проиграла представительнице Испании Гарбинье Мугурусе со счетом 3:6, 3:6.

Украинка ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми, а у испанки, занимающей 19-е место в рейтинге WTA, один эйс, три двойные ошибки и семь реализованных брейков из 13.

Таким образом, Мугуруса вышла в 1/8 финала Rolan Garros, где сыграет с седьмой ракеткой мира, американкой Слоан Стивенс.