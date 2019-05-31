Сотрудник Миссии ООН: задержали, избили, а затем объявили "персоной нон грата"

Сначала задержали и избили, а затем объявили "персоной нон грата". Действия властей Косова против российского сотрудника Миссии показывают отношение непризнанного государства к международным нормам. Президент Сербии Александр Вучич сегодня посетил Михаила Краснощекова в госпитале в Белграде и дал нам эксклюзивное интервью.

"Спасибо, что посетили мою скромную особу. Спасибо за внимание и за поддержку. Приятно ощутить, что за тобой стоит страна", — Михаил Краснощеков пожимает руку и благодарит Александра Вучича. Президент Сербии ответил, что для него это большая честь.

Весь разговор с президентом — на сербском, без акцента. Россиянин Краснощеков в миссии ООН с самого начала Косовской войны, уже 20 лет.

"Они сейчас будут вести расследование в отношении тех, кто оказывал сопротивление. Но что касается причины, что якобы людей арестовали из-за коррупции — это глупости", — рассказал Александр Вучич.

Силы спецназа полиции атаковали россиянина несмотря на дипломатический статус. Он находился в деревне Зубин-Поток, которую косово-албанские силы брали штурмом. А ведь по Брюссельским договоренностям между Белградом и Приштиной полиция самопровозглашенной республики и права не имеет находиться с оружием на северных территориях края. Диалог с соседями, которые не уважают с таким трудом достигнутые соглашения, вести практически невозможно.

"У них нет надежды найти этого компромисса. Это варварство, которое они сделали, показывает, что у них есть одно желание — признавать Косово как независимое государство, что мы никогда не сделаем", — прокомментировал президент Сербии Александр Вучич.

А ведь на Президента Вучича давят и, прежде всего, Евросоюз, который нарушений со стороны Приштины не замечает. Силы KFOR под руководством НАТО, которые вроде как должны обеспечивать безопасность в регионе, заявили, что акция спецназа была незначительным инцидентом и вмешиваться не стали.

При этом врачи Военно-медицинской академии в Белграде уже пришли к выводу: повреждения сотруднику Миссии ООН полиция нанесла намеренно. За дверями в палате повышенной комфортности и пробудет ближайшие недели Михаил Краснощеков. Необходимость транспортировки россиянина из Косовоской Митровицы выяснилась сразу, но Приштина долго не давала разрешения.

"Это очень длительный процесс, а время в его состоянии — критически важно, и его потеря могла бы поставить здоровье пациента под угрозу", — рассказал начальник Военно-медицинской академии Мирослав Вукосавлевич.

Еще в Косовской Митровице врачи зафиксировали повреждение костей лица, перелом верхней челюсти и левой скулы, а также трещины теменной кости. Михаил Краснощеков в интервью нам подтвердил — идет внутреннее расследование ООН:

— Расследование и должно показать, как действовали эти подразделения и в отношении международных сотрудников, и в отношении местного населения.

Когда в Косовской Митровице россиянина сажают в скорую с номерами ООН, до конца непонятно — пропустят ли его на административном переходе, ведь прокуратура самопровозглашенного Косова потребовала лишить миротворца дипломатического статуса. В итоге машину с дипломатом пропустили вглубь сербской территории, но в больнице Митровицы продолжают оставаться одиннадцать пострадавших от действий спецназа, в том числе и женщины. Все раненые — обычные жители сербских анклавов.