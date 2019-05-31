Шесть миллионов голосов: 44 российских аэропорта украсили знаменитыми именами

Шереметьево имени Пушкина, Псковский аэропорт имени княгини Ольги, Симферопольский — имени Айвазовского. Обновленные названия 44 аэропортов России закрепил подписанный президентом указ. В ходе всенародного конкурса 6 миллионов россиян для них выбрали имена выдающихся соотечественников — ученых, конструкторов, писателей, композиторов, путешественников и государственных деятелей — тех, кто в разные годы и даже века прославлял свою Родину.

Утром пассажиры вылетали еще в аэропорт Шереметьево. А днем приземлились уже в Шереметьеве имени Пушкина. С 31 мая почти полсотне аэропортов России официально присвоены имена поэтов, ученых, героев, правителей.

- Великие люди достойны того, чтобы быть на слуху. Молодежь не знает, кто такой Пушкин. Пусть знают!

Пока Александр Сергеевич лишь скромно, вместе с другими великими россиянами встречает пассажиров. Но скоро станет главным лицом гавани.

За один день таблички сменить невозможно, но в Шереметьеве обещают, что аэропорт изменится уже через несколько суток. Здесь многое будет напоминать о Пушкине: появится даже литературная гостиная, где можно между рейсами, например, вспомнить чудное мгновенье или еще раз попереживать за Руслана и Людмилу.

Особо подчеркивается — привычное название никто не отменяет. Это не переименование, а присвоение великого имени. Внуково будет носить теперь имя авиаконструктора Туполева, а Домодедово — ученого Ломоносова.

Идея исторических обществ, поддержанная Общественной палатой, стала реальностью.

"Правильно, чтобы такие имена были выписаны на фасадах главных зданий страны", — подчеркивает секретарь Общественной палаты России Валерий Фадеев.

Названия изменятся в крупнейших аэропортах страны. Аэровокзал Магадана теперь будет назван в честь актера Высоцкого. Воздушная гавань Новосибирска увековечит летчика-героя Покрышкина, Калуга будет напоминать о Циолковском, а Мурманский аэропорт о Николае Втором. Всего 44 новых названия по всей России. И это не только герои давних эпох. Певец Дмитрий Хворостовский родился и начинал карьеру в Красноярске. И теперь его именем земляки назвали аэропорт.

- Носить имя Хворостовского — это значимо и красиво. Самое то, подходит сюда!

О Сергее Королёве не забыли в Самаре, где он, строил ракету для Гагарина.

- Поддерживаем. Королёв — знаменитая личность. Тем более, Самара — космическая столица.

А в Екатеринбурге не забыли о заводчике Демидове, без которого не было бы промышленного Урала.

- Демидовы — очень красиво звучит. И исторически полезно, никаких минусов.

Всего за новые имена по всей стране проголосовали 6 миллионов человек. Теперь дело за аэропортами, которые должны стать такими же узнаваемыми как произведения, открытия и подвиги тех, чьи имена они отныне носят.