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Ситуация на Украине 1 час назад
Зеленский выгнал сторонников Порошенко и опубликовал разговор с оппонентами
Президент Украины устроил чистку среди силовиков. Уволил сразу пятерых высших генералов СБУ и погранслужбы. Все они были сторонниками Порошенко, против которого сегодня завели дело о захвате власти. Оппонентов среди депутатов Рады Зеленский начал выводить на чистую воду, опубликовав стенограмму недавних переговоров с ними. Декларируя мирные намерения, глава Украины все больше проявляет воинственный подход. Что это значит для его противников?
Первые международные переговоры президента Зеленского: в Киеве принимают министров иностранных дел Франции и Германии.
"Президент Зеленский заявил, что для него самое важное — это мир. И мы поддерживаем такую позицию. Мы как раз и обсуждали с коллегами, как возобновить мирный процесс, который фактически остановлен", — говорит Хайко Маас, федеральный министр иностранных дел Германии.
"Главный приоритет — это украинцы. Надо как можно скорее остановить войну. Спасибо!" – заявляет президент Украины Владимир Зеленский.
Но уже на встрече с делегацией американского Сената Зеленский объявляет, что войну продолжит. Собирается ли он на самом деле добиваться мира и как — не раскрывает. За него говорят помощники.
Бизнес-партнер Зеленского Борис Шефир вообще уверен, что конфликт на юго-востоке закончится сам собой.
"В данном случае бывший президент и его окружение были заинтересованы в продолжении войны. Мы их убрали, и я уверен, что она затихнет. Война перестанет приносить доход", — объясняет Борис Шефир, совладелец студии "Квартал 95".
Интервью для украинской прессы он дает на русском языке, и недавно принятый Радой закон, ограничивающий права русскоязычных украинцев, Шефир считает неконституционным.
"Квоты и запреты — это плохо. Любые. Это противоречит Конституции Украины. Статью 10, где идет речь о государственном языке, всегда цитируют наполовину. Вторая часть статьи говорит о том, что региональные языки и русский (отдельно выделенный) государство поддерживает и развивает", — рассказывает Борис Шефир, совладелец студии "Квартал 95".
"Представители президента, члены его команды говорят о том, что нужно отменить закон о языке, отменить квоты, отменить декоммунизацию. Так я хочу сказать и от имени Верховной Рады, и от имени правительства: украинский народ этого вам не позволит. Земля под вами будет гореть", — обещает Андрей Парубий, председатель Верховной Рады Украины.
С Верховной Радой у президента Зеленского затяжное противостояние. Депутаты ни одну его инициативу не одобряют, отказались отправлять в отставку правительство, и сами теперь по очереди демонстративно сидят в кресле премьер-министра.
Кадры из видеоблога депутата Ляшко: консультации президента с лидерами парламентских фракций он хотел показывать в прямом эфире. Продолжение — в стенограмме:
О. Ляшко: Верните мой телефон
В. Зеленский: Я не забирал ваш телефон
О. Ляшко: Мой телефон забрала ваша охрана. Верните. Вы же не против, чтобы эти исторические консультации шли в прямом эфире?
В. Зеленский: Олег Валерьевич, вы по любому поводу делаете исторический момент
О. Ляшко: Так же, как и вы.
В семидесятистраничном документе, опубликованном на сайте президента, одни перепалки:
В. Зеленский: Мне кажется, немного прохладно. Как сделать потеплее?
А. Парубий: А никто не обещал, что будет легко.
Участники диалогов сейчас уверяют, что текст был сильно отредактирован.
"Богдан, который сидел рядом с Зеленским, все время дергал его то за рубашку, то за штаны. То есть, представляете, президента дергают, чтобы он чего-нибудь не ляпнул. Почему этого нет в стенограмме?" — спрашивает Олег Ляшко, лидер Радикальной партии Украины.
Глава администрации Богдан находится с президентом даже в спортзале. В советники к Зеленскому теперь набивается еще и Саакашвили, которому вернули украинское гражданство.
"Зеленский хочет перенести администрацию президента с Банковой. А я бы вообще убрал из Киева административный центр куда-то в пригород, в чистое поле, в Черкасскую область", — предлагает Михаил Саакашвили.
Саакашвили рассказывает, что хочет участвовать в парламентских выборах, которые назначены на июль. Полон решимости и экс-президент Порошенко — сегодня он провел съезд своей партии.
"Уважаемые дамы и господа! Хотя новый протокол, наверное, предполагает обращение чуваки и чувихи, но я настаиваю — дамы и господа. Прежде всего, благодарю вас за избрание главой партии "Европейская солидарность", — обращается к собравшимся Петр Порошенко.
Лозунги те же, с которыми он проиграл выборы президентские. На съезде были замечены и спикер Верховной Рады Парубий, и некоторые из лидеров фракций, и большинство министров правительства.
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