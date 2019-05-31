"Рычит очень страшно": как в Подмосковье уживаются с пумой

Опасное соседство в подмосковных Люберцах. Местные владельцы собак держат питомцев на поводке, а дети не выходят на прогулку, если на прогулку выходит Марсель. Так зовут пуму, которая только одним своим рыком производит впечатление. По новому закону держать диких зверей в квартирах запрещено, но это не касается тех, кого хозяева завели до 2020 года. Как живется бок о бок с хищником?

"На улицу выбегает, домой уже с трудом я его тащу", — рассказывает хозяин пумы Виктор Григорьев.

Для Виктора и самца пумы по кличке Марсель любая прогулка заканчивается одинаково: фотографируют и просят погладить. И только собачники обходят стороной.

— Конечно, боятся собаки, потому что запах у них специфический. Но он маленький котенок, он хочет познакомиться, поиграть.

Этот котенок (ему меньше года) в день съедает по полтора килограмма мяса и уже проявляет характер. Виктор уверен: Марсель не опасен и даже разрешает двухлетнему сыну с ним играть.

— Когда они шипят, это у любой кошки, она предупреждает: уйди от меня, я не хочу, чтобы ты подходил.

Боятся дикого зверя и многие соседи:

— Животное — оно непредсказуемое, мало ли что.

— Опасное животное, мало ли что случится, сорвется с поводка или еще что-нибудь.

— Пусть дома сидит, если ему нравится, или в загородном доме живет.

Дрессировщица Наталья Исайчева раньше держала своих пум дома, но теперь уверена: для таких животных — только вольеры.

"Любой хищник по природе убийца. Он создан, чтоб убивать, ловить, охотиться. В какой-то момент это выстрелит", — прокомментировала дрессировщица канадских пум Наталья Исайчева.

Жертвой африканской пумы в подмосковном Козине едва не стала семья Миранковых. Люди уцелели, зато досталось их дворняге Жульке — пума потрепала их собаку.

— В следующий раз кого мы можем здесь встретить? Крокодила? У меня отцу 87 лет, он у меня гуляет по улице — он не убежит ни от крокодила, ни от пумы.

Формально владельцы диких кошек ничего не нарушают. Список хищников, которых нельзя держать дома по закону об ответственном обращении с животными, утвердят лишь в конце этого года.

"Там четко прописано, что к содержанию в квартирах запрещены крупные хищные животные: медведи, гепарды, леопарды, ядовитые змеи и пауки", — рассказала председатель комиссии Московской городской думы по экологической политике Зоя Зотова.

Но закон не имеет обратной силы: хищники, которых завели до января 2020 года, останутся у хозяев.