Джиро д'Италия. Колумбиец Чавес выиграл финиш 19-го этапа

На первом в сезоне велосипедном Гран-туре – многодневке "Джиро д'Италия", — состоялся 19-й этап между городами Тревизо и Сан-Мартино-ди-Кастроцца. Участники проехали маршрут в 151 км с финишем на вершине второй категории. Выиграл колумбиец Эстебан Чавес из команды Mitchelton-Scott.

Время победителя 4 часа 1 мин. 31 сек., он опередил ближайшего соперника на 10 секунд. Россиянин Ильнур Закарин из команды Katusha-Alpecin отстал на 6 мин. 33 сек. И в общем зачете сохранил 12-е место. Лидирует эквадорец Ричард Карапас (команда Movistar), лучший из гонщиков России Павел Сиваков (INEOS) – на 9-м месте.