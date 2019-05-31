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31 мая 201921:52

Глава Раменского района уволился после задержания за убийство

Глава Раменского района уволился после задержания за убийство

Досрочно покинул свой пост глава Раменского района Московской области 45-летний Андрей Кулаков. Он задержан полицией по подозрению в убийстве заместителя главы районной общественной палаты Евгении Исаенковой. Следствие собирается обратиться в суд с ходатайством о его аресте.

Тело Исаенковой было обнаружено в ее автомобиле под Раменским в начале мая. Признаков насильственной смерти на ее теле не обнаружили, но экспертиза показала, что женщина была убита, сообщает ТАСС. Найти убийцу долго не могли. Но данные судебно-медицинской экспертизы указали на Кулакова, с которым у 39-летней Исаенковой была любовная связь.

Обвинения экс-чиновнику по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса России ("Убийство") еще не предъявлены, его допрашивают. Отмечается, что убийство произошло на фоне резко возникшей неприязни, отметила представитель регионального главка Следственного комитета Евгения Кирюшина. С места происшествия глава Раменского района скрылся.

Кулаков стал главой Раменского района в ноябре 2016 года. Руководить районом вместо него теперь будет его первый зам Николай Воробьев.

Еще одно убийство на любовной почве было раскрыто в конце мая, когда на востоке Москвы был найден женский череп. Так было раскрыто убийство балерины Большого театра Ольги Деминой. Она пропала в 2014 году. В районе предполагаемого места убийства 5 лет назад был зафиксирован также сигнал с мобильного телефона ее возлюбленного, который и подозревается в убийстве.

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