В Ярославской области на ребенка упала мемориальная гранитная плита

На девятилетнего мальчика в Ярославской области упала гранитная плита с мемориала воинам-освободителям. В результате происшествия ребенок получил тяжелые травмы.

В Гаврилов-Яме ребенок полез на мемориал, после чего на него упала гранитная плита. Мальчик получил тяжелую открытую черепно-мозговую травму. Инцидент случился в четверг, 30 мая, сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области.

Сначала девятилетнего мальчика поместили в больницу Гаврилов-Ямы, затем перевезли в Ярославль. В настоящее время обсуждается его транспортировка на лечение в Москву. Ребенок находится в тяжелом состоянии.

Следственные органы возбудили уголовное дело по части 1 статьи 118 Уголовного кодекса РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Выясняются все обстоятельства случившегося, устанавливаются ответственные лица.