Цены на нефть устремились вниз

Стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опустилась сегодня на 5,13% — до 61,98 доллара за баррель. Столь резкое снижение произошло впервые с 12 февраля, свидетельствуют данные бирж.

Стоимость июльских фьючерсов на WTI также снизилась на 5,5% — до 53,48 доллара за баррель.

Эксперты связывают падение нефтяных цен с опасениями, что мировой экономический рост может замедлиться из-за внешнеторговых рисков, инициируемых США. Статистика об уровне добычи и запасов нефти в США также не добавляет оптимизма, передает РИА Новости.